Destaques 22/02/2022 19:34 Só Notícias/Kelvin Ramirez Preços médios da gasolina e etanol em Sinop e Sorriso têm queda; em Alta Floresta sobe Foto: Divulgação A redução, este mês, no preço médio dos combustíveis em Sinop é apontada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A gasolina comum passou de R$ 6,614, em janeiro, para R$ 6,605. O preço do etanol também teve baixa. Em janeiro, custava em média, R$ 4,882 e agora R$ 4,781. O menor preço, atualmente é de R$ 4,499 e o máximo encontrado chega em R$ 4,999. A pesquisa foi em 39 postos, na região central, bairros como Palmeiras, Celeste, Violetas, dentre outros, Só Notícias também constatou que, em Sorriso, houve pequeno recuo na gasolina que em janeiro, em média, era vendida a R$ 6,831 e agora passou para R$ 6,821. Já o etanol custava, mês passado, R$ 5,118 e atualmente a média é de R$ 4,967 nos 28 postos pesquisados pela ANP. Em Alta Floresta, o preço subiu em fevereiro, registrando atualmente R$ 7,128 (antes era R$ 7,101) a média do litro da gasolina comum. O preço máximo encontrado foi de R$ 7,250 e mínimo está em R$ 7,090. O valor médio do etanol caiu de R$ 5,363 para R$ 5,204, na pesquisa em 17 postos.

