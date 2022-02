Destaques 23/02/2022 09:31 Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo) Preso em rodoviária suspeito de transportar drogas entre Alta Floresta e Peixoto O jovem, de 24 anos, foi preso, ontem, em ação da Polícia Militar na rodoviária de Nova Santa Helena (123 quilômetros de Sinop). Com ele, foram apreendidas porções de maconha. Os militares registraram no boletim que receberam informações apontando que o suspeito estaria transportando drogas de Alta Floresta para Peixoto de Azevedo. Com os detalhes, foram iniciadas abordagens na rodoviária, até encontrarem o jovem e as substâncias em suas bagagens. Consta ainda que ele já têm outras passagens criminais, inclusive por tráfico. Após a prisão, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Itaúba (103 quilômetros de Sinop).

