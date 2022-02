Destaques 23/02/2022 10:24 Assessoria | PMAF Rua Pessegueiro passa a ser mão única no sentido Avenida São Gabriel a Perimetral Rogério Silva Foto: Divulgação A prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção Municipal de Trânsito informa que a Rua Pessegueiro passará a ser mão única no sentido Avenida São Gabriel a Perimetral Rogério Silva. Agentes de Trânsito irão monitorar o trânsito na região. Para a segurança de todos, a orientação aos motoristas é para redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e os agentes de trânsito. A mudança, de acordo com o diretor Fernando de Carvalho de Oliveira, se faz necessária para evitar congestionamento no trânsito no horário de entrada e saída de aulas. A creche Laura Vicuña passa a atender temporariamente em sede na Rua Pessegueiro, com 260 alunos matriculados, somando a 300 alunos da Paulo Pires e mais de 700 alunos do Colégio Alta Floresta, o fluxo de veículos tende a ficar intenso. Com a mudança para mão única de direção, o trânsito deve fluir com mais facilidade.

Voltar + Destaques