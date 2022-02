Destaques 23/02/2022 13:59 Alta Floresta: Homem ameaça mulher com armas e foge antes da polícia chegar Foto: arquivo I Nativa News O caso foi registrado como ameaça, por volta das 20h40 desta terça-feira (22) em Alta Floresta. Para a Polícia Militar a mulher relatou que após desentendimento, o esposo a ameaçou com uma arma e acabou saindo de casa, com duas armas de fogo, depois que ela acionou os militares. O homem não foi localizado. O chamado aconteceu no bairro Boa Nova 3, a vítima de 31 anos relatou aos militares que estava em casa com os filhos menores de idade, 3 e 13 anos, que o esposo chegou por volta das 19h e perguntou sobre um machucado no queixo e boca da filha mais nova, a criança informou que caiu da rede enquanto brincava. No momento em que foi se deitar a criança reclamou de calor, então uma discussão foi iniciada, o suspeito de 51 anos responsabilizou a mulher pelo machucado da criança e dizia que ela estava com dores. Em meio a discussão o suspeito levantou e foi em direção ao armário, local onde havia uma arma de fogo calibre 38. A vítima então ligou para a Polícia Militar. Que enquanto falava, o suspeito pegou a arma e falou que iria atirar na vítima, ele não apontou a arma de fogo em direção a ela. Após a ligação o suspeito saiu em uma caminhonete Ford F-350, levando uma arma de fogo calibre 38 e uma espingarda. Que a vítima não sabe o local que o suspeito poderia estar. Diante os fatos o caso foi registrado como ameaça.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Alta Floresta Carlinda Nova Bandeirantes Paranaita Apiacas Nova Monte Verde Voltar + Destaques