Destaques 23/02/2022 17:02 52 cidades de MT têm alerta de temporais Em Mato Grosso, 52 cidades estão com alerta laranja para temporais nesta quarta-feira (23). Os municípios do norte e do nordeste são os que devem ter mais chuvas intensas. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nessas cidades, a chuva deve ser entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h. Há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os municípios são: Água Boa Alta Floresta Alto Boa Vista Apiacás Aripuanã Bom Jesus do Araguaia Canabrava do Norte Canarana Carlinda Cláudia Cocalinho Colíder Colniza Confresa Cotriguaçu Feliz Natal Gaúcha do Norte Guarantã do Norte Ipiranga do Norte Itaúba Juara Juruena Luciara Marcelândia Matupá Nova Bandeirantes Nova Canaã do Norte Nova Guarita Nova Monte Verde Nova Nazaré Nova Santa Helena Nova Ubiratã Novo Mundo Novo Santo Antônio Paranaíta Paranatinga Peixoto de Azevedo Porto Alegre do Norte Querência Ribeirão Cascalheira Rondolândia Santa Carmem Santa Cruz do Xingu Santa Terezinha São Félix do Araguaia São José do Xingu Serra Nova Dourada Sinop Tabaporã Terra Nova do Norte União do Sul Vila Rica Além deles, 77 cidades estão com alerta amarelo, que têm perigo potencial de chuvas, mas que não devem ser tão intensas.

