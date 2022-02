Destaques 24/02/2022 10:31 AUXILIO: Nova Bandeirantes e outros dez municípios decretaram situação de emergência por causa das chuvas Equipes integradas do Governo de Mato Grosso percorrem os municípios mato-grossenses afetados pelas fortes chuvas deste início de ano para avaliar possíveis danos e auxiliar as famílias. Uma das medidas é a homologação de situação de emergência, que permite acesso a recursos federais pelos municípios. Além disso, são distribuídos alimentos, colchões, cobertores e medicamentos. Relatório da Defesa Civil confirma que 11 municípios já decretaram situação de emergência: Água Boa, Confresa, Diamantino, Gaúcha do Norte, Luciara, Nova Bandeirantes, Paranatinga, Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, Vila Bela Santíssima Trindade e Vila Rica. Os Planos de Respostas e de Trabalho, produzidos pelos agentes da Defesa Civil de Mato Grosso, já foram registrados no sistema para análise do Governo Federal com o intuito de assegurar recursos financeiros para essas localidades. O dinheiro deve ser utilizado pelas prefeituras para a recuperação de pontes e estradas. Em Diamantino (a 208 km a médio-norte de Cuiabá), um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas que caíram, entre janeiro e fevereiro deste ano, cerca de 80 famílias ficaram desalojadas e outras 5 desabrigadas por causa dos alagamentos. Coube à Defesa Civil Estadual encaminhá-las para o Centro Comunitário e hotéis na cidade. Também foi feita a aquisição de colchões para entregar às famílias, com investimento de R$ 17 mil do Governo Estadual. A doação será entregue na próxima segunda-feira (28.02), com o apoio de servidores da prefeitura e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). As famílias das comunidades rurais de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 527 km a oeste da Capital) que ficaram isoladas devido ao bloqueio das estradas cobertas pelas águas já estão recebendo o mesmo auxílio. Os técnicos destacam que durante o atendimento, não foi registrado nenhum caso grave de pessoas feridas ou de óbitos e apenas registro de danos materiais, como móveis e eletrodomésticos. Somando as entregas para Diamantino e Vila Bela, serão doadas 400 cestas básicas por meio do Programa Ser Família Solidário e entregues 400 cobertores a partir do Ser Família Aconchego, ambos coordenados pela primeira-dama Virginia Mendes. O monitoramento aos municípios continua, assim como as ações de assistência às famílias durante todo período de chuvas intensas em Mato Grosso. Uma ação integrada entre Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) levou medicamentos nas comunidades de Ritinha e Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade, que estavam ilhadas. O helicóptero do Ciopaer realizou sobrevoo nos locais para identificar a extensão do alagamento dentro da área urbana e rural e introduzir os agentes da Defesa Civil nos locais, além de fazer um panorama dos estragos em pontes e estradas na área rural. Em Cáceres (a 250 km a oeste de Cuiabá), na Comunidade do Limão, os Bombeiros entregaram cestas básicas aos 30 moradores que tiveram suas casas inundadas pelas águas do rio que, que teve aumento do volume de água acima do nível normal.

Voltar + Destaques