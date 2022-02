Destaques 24/02/2022 15:16 Corpo de Bombeiros procura por suposta vítima de afogamento no rio Teles Pires em Paranaita Segundo dados compilados pela Bloomberg, o volume médio de negócios com ações do Nubank quadruplicou nas últimas duas semanas Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros em alta Floresta foi acionado por volta das 12h desta quinta-feira (24) para atender ocorrência de proteção, busca e salvamento, um caso de suposto afogamento, andamento, no município de Paranaíta. A vítima é um homem de 37 anos, militares foram deslocados para início das buscas.

Conforme registro da 7ª CIBM, o comunicante relatou que tem uma balsa de garimpo e que garimpeiros a estariam utilizando para se deslocarem para a Linha 17, localizada no território da cidade de Carlinda, que teriam parado durante a noite para continuar o percurso no outro dia e que durante a madrugada um dos mergulhadores teria sumido.

O comunicante relatou ainda que os outros integrantes da balsa estavam dormindo e só escutaram um barulho de algo caindo na água, que teriam procurado a vítima mais não teriam encontrado, relata a testemunha que assim que ocorreu o fato teriam ido até a balsa do Cajueiro para informar o comunicante.

Uma equipe composta por três militares se deslocou para início das buscas.

Voltar + Destaques