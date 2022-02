O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) apresentou denúncia junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra o Consórcio Via Brasil, vencedor da concessão de mais de 1 mil quilômetros das BRs-163 e 230, entre os municípios de Sinop (MT) e Miritituba (PA). No pedido, o parlamentar defende que a Corte suspenda imediatamente a assinatura do contrato junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), até que fique comprovada a capacidade econômica do grupo de empresas para realizar as intervenções previstas no acordo.

No pedido, Fávaro destacou que a Via Brasil possui duas concessões para a exploração de rodovias estaduais em Mato Grosso, a MT-208 e a MT-320, totalizando 188 quilômetros e ligando os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder e Nova Santa Helena à BR-163. Nos dois casos, está claro que as empresas integrantes do consórcio não possuem condições técnicas e financeiras para assegurar a trafegabilidade das vias. “Com isso, o cidadão mato-grossense tem sofrido muito com o péssimo serviço prestado. A única coisa que funciona é a cobrança do pedágio. O resto é abandono”, pontuou o senador.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Via Brasil BR-163, vencedora do leilão para operação da rodovia BR-163 no trecho entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), vem a público esclarecer que o Senador do Estado de Mato Grosso, Carlos Fávaro, de forma equivocada, vem dando declarações que não condizem com a realidade dos fatos.

O consórcio Via Brasil BR-163 cumpriu com todas as condições e exigências do edital de licitação sobre a qualificação econômico-financeira para participação do certame: comprovou ter capacidade técnica, comprovou patrimônio líquido superior ao exigido para fazer frente aos investimentos necessários, comprovou todos os índices financeiros exigidos para participar da licitação e deu as garantias necessárias para o cumprimento da proposta apresentada e para assinatura do contrato de concessão.

Vencedor da licitação, a Via Brasil BR-163, cumpriu com todas as condições precedentes exigidas para assinatura do contrato, entre elas a integralização de 407 milhões de reais.

O nosso compromisso com a transparência e a verdade é princípio inegociável e, para tanto, estamos disponibilizando no site da CONASA, no link (https://ri.conasa.com/divulgacao-ao-mercado/documentos/) os documentos exigidos para o cumprimento das condições precedentes à assinatura do contrato, entre eles os recibos de depósitos realizados para integralização do capital exigido.

O nosso compromisso com os usuários da Rodovia, que estará nos próximos anos sob nossa responsabilidade, é com a verdade e a transparência de nossas ações. Estamos sempre à disposição para prestar a qualquer cidadão os esclarecimentos necessários quanto ao cumprimento das nossas obrigações.