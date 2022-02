Destaques 24/02/2022 17:15 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Câmara de Alta Floresta realiza Sessão Ordinária no dia 3 de março com a presença da secretária de educação Sessão Ordinária foi transferida do dia 01 para o dia 03 por conta do ponto facultativo de carnaval. Foto: Divulgação A Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta que aconteceria na terça-feira (01/3) foi transferida para quinta-feira (03/3) devido ao ponto facultativo de carnaval nos dias 28 de fevereiro e 01 de março e a quarta-feira de cinzas (02/3) determinado pela Portaria 024/2022, publicada nesta quinta-feira (24/2). Além das deliberações em plenário e o uso da tribuna pelos vereadores, a Sessão Ordinária da próxima semana contará com a participação da secretária municipal de Educação, Lucineia Martins de Matos, que fará uso da tribuna para prestar esclarecimentos sobre a sua pasta aos vereadores. A secretária foi convocada pela Câmara Municipal através do Requerimento nº 008/2022 de autoria da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, aprovado na Sessão Ordinária do dia 15 de fevereiro. Por conta do ponto facultativo de carnaval, decretado inclusive em todas as repartições públicas municipais pela Prefeitura de Alta Floresta e estaduais pelo Governo do Estado, o expediente na Câmara Municipal retornará normalmente das 07h às 13h no dia 3.

