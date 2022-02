Destaques 25/02/2022 09:06 Redação I Nativa News Dois jovens são detidos por tráfico de drogas em Nova Monte Verde Foto: Divulgação Dois jovens foram detidos com produtos entorpecente nesta quinta-feira (24) no município de Nova Monte Verde. A dupla foi detida após tentativa de fuga. De acordo com registro da Polícia Militar, a detenção aconteceu durante rondas na rodovia MT-208. Só notar a presença da guarnição a dupla apresentou atitude suspeita e iniciou uma tentativa de fuga.

Sendo acompanhada a dupla foi abordada em posse de um dos suspeitos foi encontrada 09 porções de substância entorpecente, sendo 06 análoga à maconha e três análoga a cocaína. A dupla com 21 e 22 anos foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

