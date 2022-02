Destaques 25/02/2022 14:38 Redação I Nativa News Adolescente em motocicleta 'fura' sinal" e tenta atropelar agente de trânsito em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (24) no setor B, área central do município de Alta Floresta. O menor foi acompanhado por Agentes Municipais de Trânsito após furar o sinal vermelho conduzindo uma motocicleta na perimetral Rogerio Silva. A mãe do menor foi conduzida por fornecer veículo ao menor.

A Polícia Militar foi acionada pouco após as 15h, quando os agentes já haviam abordado o menor, que conduzia uma motocicleta CG-160 de cor vermelha, que furou o sinal na avenida do Araújo. O menor foi acompanhado, tentou jogar a motocicleta sobre um dos agentes de trânsito, que empurrou o menor que foi ao solo.

Mesmo depois de cair, o menor ainda tentou ligar a motocicleta para fugir, quando a chave foi tirada do contato e a Polícia Militar foi acionada. A mãe do menor foi acionada e acompanhou o procedimento, sendo conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Voltar + Destaques