Destaques 25/02/2022 16:22 Via Brasil informa intensificação nos trabalhos de recuperação das rodovias MT-320 e 208 A Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., responsável pela operação das rodovias MT-320 e MT-208, entre os municípios de Nova Santa Helena e Alta Floresta, em respeito aos seus usuários, comunica que intensificou os trabalhos de reparo na rodovia de forma a combater os danos ao pavimento neste período chuvoso. Em função das chuvas do ano anterior, a Via Brasil montou ainda em 2021 equipes próprias e permanentes de manutenção da rodovia de forma a garantir a continuidade dos trabalhos e estar apta para reagir ao período chuvoso. Todavia, como é de conhecimento geral, o volume de chuvas registrado neste ano é muito superior ao dos anos anteriores e consequentemente tal fenômeno, combinado com problemas estruturais pré-existentes na rodovia, agravaram a situação que a Via Brasil vem buscando atacar com sua equipe permanente e equipes extras, já em atuação. A Via Brasil antecipa que já tem pronto um cronograma para atacar os problemas estruturais do pavimento tão logo cesse o período chuvoso, de modo a garantir que nos próximos anos não volte a se repetir esse tipo de situação. Para fazer frente a essa demanda, a concessionária captou recursos da ordem de R$ 135 milhões, que somados a outros R$ 43 milhões aportados pelos acionistas, permitirão acelerar a execução das ações de recuperação das duas rodovias. Neste sentido, vale ressaltar que a despeito de veiculações desinformadas, não faltam à Via Brasil nem capacidade técnica e nem tão pouco recursos para executar suas obrigações. A Via Brasil reitera o compromisso com a segurança dos seus usuários e a população do Estado de Mato Grosso, reforçando o cumprimento e regularidade de todas das suas obrigações de investimento e tendo a clareza da sua contribuição como agente de desenvolvimento e crescimento nas regiões onde atua.

