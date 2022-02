Destaques 26/02/2022 05:58 Redação I Nativa News Bombeiros entram no terceiro dia de buscas por homem que desapareceu no rio Teles Pires foto: reprodução/arquivo Equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas, neste sábado (26), pelo homem de 37 anos desaparecido após cair de uma balsa de garimpo na região da balsa do Cajueiro, em Paranaíta na última quinta-feira. A vitima identificado como Elison, ele estava acompanhando de outros integrantes da balsa que estavam dormindo. Segundo os bombeiros,, durante a manhã de quinta e toda a sexta-feira (25), foram realizadas buscas submersas, porém sem sucesso em localizar a possível vítima. Devido a forte correnteza e terem se esgotado os possíveis locais onde o corpo poderia estar submerso (segundo informações da ocorrência), iniciaram-se as buscas na superfície, tendo em vista a possibilidade do corpo emergir após horas do ocorrido. A guarnição de serviço contou com o apoio de terceiros na ocorrência, totalizando 5 embarcações na busca.

Voltar + Destaques