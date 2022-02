Destaques 26/02/2022 07:16 Arão Leite/J. Cidade SEM PRODUÇÃO? Funcionários da JBS em Alta Floresta devem ficar ‘parados’ até abril Centenas de funcionários da Indústria Frigorífica que representa a JBS no município de Alta Floresta devem ficar em casa até dia 4 de abril. O fato acontece depois de a direção da empresa já ter antes dado férias coletivas de 20 dias, depois mais 10 dias de dispensa e agora, mais um período de folga.

A razão exata não foi apontada, mas se fala em falta de produção na indústria que nos últimos tempos estava abatendo em torno de 500 animais por dia segundo uma fonte do Jornal da Cidade. No entanto, os funcionários que receberam a informação para ficarem em casa, foram informados para ficarem tranquilos que vão receber seus salários normalmente. “Será uma licença remunerada, como se não tivesse produção, mas o pagamento está marcado normal para dia 5”, informou um porta voz de setor na empresa, após reunião essa semana.

Informações que muitos que tem férias a gozar, vão poder ficar ainda mais tranquilos, já que não precisarão ficar de sobreaviso como os demais. “Quem tem férias serão oferecidas as férias e os que não tiverem, ficarão em casa, mas com a informação de que a qualquer momento a empesa poderá retomar os trabalhos normais”, comentou a pessoa por áudio compartilhado no grupo dos servidores da indústria.

