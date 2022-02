Destaques 26/02/2022 07:21 Alta Floresta: Prazo para pagamento de taxa de licença e alvará é prorrogado Prorrogado até 11 de março prazo para pagamento da primeira parcela do Alvará 2022 Foto: Divulgação A prefeitura de Alta Floresta prorrogou até o próximo dia 11 de março o prazo de vencimento da primeira parcela do Alvará de Localização e Funcionamento, relativa ao exercício de 2022. A prorrogação do prazo foi publicada no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso desta sexta-feira, 25 de fevereiro através do Decreto número 041/2022. As demais parcelas permanecem com seus vencimentos inalterados. Regulamentadas no início de janeiro, as formas de pagamento foram fixadas como: - Em quota única, com desconto de 12%; - Parcelado em até 03 (três) vezes, com desconto de 10%; - Parcelado em 04 (quatro) vezes, sem qualquer desconto. Para regularizar o Alvará de Localização e Funcionamento, os empresários devem acessar o site da Prefeitura www.altafloresta.mt.gov.br, onde o alvará está disponível para consulta acessando o ícone SERVIÇOS, no campo “ALVARÁ” e siga os passos para emissão de seu boleto de pagamento. Após a impressão da guia, é importante que o contribuinte leve até a prefeitura a guia quitada para a retirada do Alvará para deixar exposto em seu estabelecimento. Em caso de dúvida o contribuinte deve procurar pela Divisão de Fiscalização, localizada no Paço Municipal, que atende de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h00.

