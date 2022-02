Destaques 26/02/2022 11:16 Assessoria | PMAF Alta Floresta: Prefeitura altera funcionamento do semáforo em frente a Escola Benjamim de Pádua Condutores e pedestres devem ficar atentos às mudanças promovidas no trânsito na área central do município de Alta Floresta. O semáforo na Avenida Ariosto da Riva, em frente à Escola Municipal Benjamim de Pádua nesta semana passou a funcionar sem a botoeira. A mudança foi aplicada no início desta semana, o semáforo que antes funcionava com a botoeira, passou a funcionar com temporizador automático de abre-e-fecha. Portanto, condutores devem ficar atentos e respeitar a sinalização, quando o sinal estiver vermelho, mesmo que não haja pedestres para atravessar, o condutor deve parar e aguardar o sinal abrir para seguir.

Voltar + Destaques