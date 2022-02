Destaques 27/02/2022 06:16 Redação I Nativa News Após três dias de buscas, bombeiros localizam corpo de garimpeiro que desapareceu no rio Teles Pires em Paranaita As buscas iniciadas na última quarta-feira (24) tiveram desfecho na tarde deste sábado (26). O corpo de Elison Pereira da Silva de 37 anos foi encontrado. O afogamento de extrator de minérios foi comunicado pela equipe que ocupava a balsa, que relatou ouvir o som de algo caindo nas águas do rio Teles Pires durante a madrugada. Militares da 7 Companhia Independente de Bombeiros Militar se deslocaram nas primeiras horas da manhã, nas buscas contaram com apoio de embarcações de uma cooperativa de extração de minérios. O corpo foi encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec, para as devidas providências. Conforme registro do Corpo de Bombeiros na quinta-feira (24) a guarnição foi acionada por volta das 08h40 via telefone 193 para atender uma ocorrência em que um trabalhador da área de exploração mineral desapareceu nas águas do Rio Teles Pires. Conforme relatos, o mesmo estava dormindo em sua rede em uma Balsa de draga que estava se deslocando de Paranaíta em direção à cidade de Carlinda pelo rio, sendo que pararam para dormir próximo à uma ilha. Entre as 00h00 e 01h00 do dia 24 de fevereiro de 2022, a cozinheira ouviu o barulho de algo caindo na água, sendo que percebeu que era o mergulhador de garimpo que havia submergido nas águas. No mesmo instante, ela avisou os outros trabalhadores que também estavam dormindo e que se levantaram e começaram a procurar o companheiro de trabalho. Porém não o encontraram. Após algumas horas de buscas, desistiram e retornaram para a sede a 20 Km na localidade denominada Balsa do Cajueiro nas margens do Rio Teles Pires, na cidade de Paranaíta - MT. Em seguida o gerente da equipe dos garimpeiros registrou o boletim de ocorrência e encaminhou para a 7ª CIBM em Alta Floresta. O Comandante determinou o acionamento da equipe de mergulhadores, os quais se deslocaram até o local dos fatos e realizaram as buscas submersas nas mediações, mas não localizaram o corpo. As buscas continuaram nesta data de 25 de fevereiro de 2022 em superfície das águas na tentativa de localizar a vítima que possivelmente poderia estar boiando. Não houve êxito nas buscas do dia 25, apesar da participação de mais 04 embarcações da cooperativa de mineradores. A retomada da operação à procura do corpo do mergulhador de garimpo ocorreu por volta das 06h08min deste sábado 26 de fevereiro de 2022. Por volta das 14h00min foi confirmado que o corpo foi avistado boiando em um canal do Rio, próximo a uma ilha a aproximadamente 20 km do ponto de submersão. A guarnição foi até o local e encontrou o corpo boiando, esgueirando na vegetação local. Foi realizada a remoção do mesmo até o porto da Balsa do Cajueiro onde foi entregue aos agentes da POLITEC.

