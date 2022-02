Destaques 27/02/2022 08:13 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motorista compra CNH falsa por R$ 5 mil e acaba detido em fiscalização Foto: Reprodução O caso foi identificado por Agentes Municipais de Trânsito após uma infração de trânsito cometida pelo condutor na área central do município de Alta Floresta. O homem de 35 anos confessou ter "comprado" a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em uma auto escola. O caso foi registrado pela Polícia Militar às 16h40 neste sábado (26).

Conforme registro da PM, a guarnição foi acionada por agentes que relatavam a Identificação de uma CNH sem registros em nenhum sistema de checagem disponível. Diante os fatos o homem confessou ter "comprado" de forma ilícita a CNH em uma auto escola no bairro Cidade Alta. De acordo com registro da polícia, o homem relatou que a aquisição, no valor de R$ 5.500,00, se deu em virtude de não ter tempo para as aulas práticas e não ser alfabetizado o "suficiente" para realizar a prova teórica.

Não foi informado qual tipo de veículo o homem conduzia e nem mesmo a infração cometida. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques