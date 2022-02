Destaques 27/02/2022 08:32 Aripuanã: Esposa mata o marido com 10 facadas após ele ameaçar matar a enteada grávida Foto: Reprodução Antônio Celso de Lima, 48, foi assassinado com golpes de faca, na madrugada deste domingo (27), na casa em que ele morava, no bairro Vila Operária, em Aripuanã. O crime foi cometido pela sua companheira, de 31 anos, após a vítima ameaçar matar a enteada de 17 anos e o filho que ela carrega na barriga – filha e neto da suspeita. Polícia foi acionada por volta das 3h30 da madrugada e quando a equipe chegou na casa, encontrou a vítima caída na varanda, com ao menos 10 perfurações de arma branca no abdômen. Ao lado do corpo, estava uma faca toda suja de sangue. Uma adolescente de 17 anos estava na casa e afirmou que a vítima era seu padrasto. Disse ainda que a autora do crime era a sua mãe, que fugiu. A menor lembra que os dois beberam durante toda a noite e que discutiram muito. Antônio sempre fazia ameaças de morte à esposa e a enteada. A menor contou ainda que estava dormindo durante a noite quando foi acordada pela sua mãe. Ela disse que Antônio ameaçou matar ela e o bebê – a menor está grávida. A mulher chegou a afirmar que ‘não teria outra escolha’ e que se as ameaças continuassem, mataria o marido. Já por volta das 2h, a jovem escutou um barulho na casa e quando se levantou, assustada, flagrou a mãe desferindo os golpes de faca no homem, que tentava segurá-la. A mulher ainda mandou a filha chamar a polícia e mandou avisar que em breve ela se apresentaria com um advogado. Depois do crime, ela fugiu por rumo ignorado. Faca usada no crime foi apreendida. Corpo da vítima foi encaminhado para exames de necropsia e depois liberado à família. Caso segue em andamento.

Voltar + Destaques