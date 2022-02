Destaques 27/02/2022 17:24 Redação I Nativa News Apiacás: Homem é levado para o hospital após ser esfaqueado durante briga em bar Dois homens brigavam quando uma terceira pessoa desferiu golpes de faca nas costas de um dos envolvidos. O caso foi comunicado a Polícia Militar na noite de ontem (26) no município de Apiacás, por plantonista do Hospital Municipal. O suspeito não foi identificado.

Conforme registro da Polícia Militar, plantonistas informaram a entrada de um homem ferido com arma branca, no hospital a vítima relatou que estava em um bar quando houve um desentendimento com outro homem, logo entraram em luta corporal. Durante a briga percebeu a aproximação de uma pessoa magra, que desferiu três golpes em suas costas e logo deixou o local.

Gritando que estava ferido, o desafeto com quem estava em luta corporal imediatamente o levou até o hospital. Tratado como testemunha no relato, o desafeto confirmou a versão da vítima, dizendo não ter percebido o agressor, apenas ouviu a vítima dizer que estava "furado" e então cessou a briga para prestar socorro.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

