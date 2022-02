Destaques 28/02/2022 08:28 Arma de fogo: homem é abordado pela polícia de AF após falsa denúncia O homem de 47 anos foi denunciado por portar uma arma de fogo, após abordagem em um posto de combustíveis na rodovia MT-208, na tarde deste domingo (27), militares do 8 Batalhão de Polícia Militar constataram se tratar de uma falsa denúncia. O homem se mostrou constrangido com a ação.

Conforme registro da Polícia Militar, a denúncia de que um homem em um veículo Toro estava armado chegou até a Central de Operações em Alta Floresta, em rondas o veículo suspeito foi localizado abastecendo em um posto de combustíveis, momento em que a abordagem foi realizada.

Seguindo o Procedimento Operacional Padrão - POP, os militares se aproximaram e efetuaram a abordagem ao então suspeito, realizando a busca pessoal e a busca veicular, nada de ilícito foi encontrado. Então o homem foi informado que havia uma denúncia de que ele estaria portando uma arma de fogo.

O homem relatou que passa por problemas familiares com o denunciante, que retornava do município de Paranaíta onde estava para resolver questões judiciais, o que pode ter motivado a falsa denúncia. O homem ainda relatou ter problemas cardíacos e que poderia ter sofrido um infarto com a abordagem policial, se mostrando constrangido e injuriado com a situação vivida.

Diante a situação, o denunciante, homem de 49 anos, foi procurado, mas não foi localizado e o caso registrado como falsa comunicação de crime. O homem abordado foi orientado a representação dos fatos juntos a Polícia Judiciária Civil.

