Destaques 28/02/2022 12:08 Redação I Nativa News Alta Floresta: Bebê de 9 meses é conduzido ao hospital após capotamento na MT-325, sentido Pista do Cabeça Foto: Arquivo Nativa News Um bebê, de nove meses, foi encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta após um acidente na noite de domingo, 27. Ele estava junto com mais quatro ocupantes no interior de um veículo que capotou na rodovia MT-325, sentido Pista do Cabeça, zona rural do município de Alta Floresta. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, no local e se depararam com um veículo capotado, os 5 ocupantes do veículo estavam sem ferimentos, conscientes, orientado e verbalizando. A criança de 9 meses, que estava no colo de sua mãe, foi transportada ao Hospital Regional para uma avaliação médica, não foi visto no momento deformidade no corpo da criança, foi entregue a equipe de plantão ficando sobre os cuidados médicos.

