Destaques 28/02/2022 12:20 Prefeitura de Alta Floresta atende pedido de vereadores e constrói bueiros na 3ª Leste A Prefeitura de Alta Floresta construiu recentemente seis bueiros tubulares com tubos corrugados na Vicinal 3ª Leste, no Setor Leste, após cobranças feitas pelos vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal, Bernardo Patrício dos Santos (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos). As construções realizadas pela secretaria municipal de infraestrutura resolveram problemas que estavam prejudicando o escoamento da produção do agronegócio naquela região e havia afetado também a passagem de veículos dos moradores. Na tarde de quinta-feira (24/2) os vereadores Tuti, Bernardo e Ailton percorreram a estrada vicinal para acompanhar o serviço realizado pela prefeitura e agradeceram o prefeito Valdemar Gamba e a secretaria de infraestrutura por atender as suas reivindicações.

Voltar + Destaques