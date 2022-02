A unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec de Alta Floresta, deve passar por mais dificuldades neste mês março, quando o único médico legista da unidade sairá em licença pelo período de quatro meses.



De acordo com informações repassadas à redação do site Nativa News, a situação já era prevista, anunciada e cobrada do Governo do Estado, no entanto, ainda não foi tomada providências e até o momento não informada qual a solução será dada para a situação. Conforme o vereador Luciano Silva, o médico Paulinelli Fraga Martins atende sozinho há cerca de dois anos na unidade.



A atribuição dos médicos legistas é essencialmente servir a Segurança Pública e a justiça e envolve a realização de exames periciais em vivos e também as necropsias com o objetivo de elucidar as circunstâncias de mortes violentas. A elaboração dos laudos permite a análise de fatos ocorridos durante o crime, de armas utilizadas, da causa da morte, entre outros aspectos.



O caso é cobrado do Governo do Estado e também da prefeitura de Alta Floresta. "Quando se fala que a prefeitura pode realizar um convênio é no sentido de contratar médicos e disponibilizar para a Politec para que o trabalho pericial seja feito. O prefeito já falou sobre isso no ano passado, mas não houve nada efetivo", pontuou Luciano Silva.