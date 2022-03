Destaques 01/03/2022 08:04 Redação I Nativa News Alta Floresta: Ex-namorado invade casa de mulher, agride e tenta colocar fogo e motocicleta Foto: Reprodução Jovem tem a cassa invadida pelo ex, que a ofendeu, agrediu e ainda tentou atear fogo em sua motocicleta. Caso registrado na madrugada desta terça-feira (01) no bairro Cidade Alta. A vítima relatou que não conseguiu ligação via 190. A jovem de 18 anos compareceu na Central de Operações da Polícia Militar – COPOM, por volta das 03h40 relatando que foi surpreendida pela ex-namorado no interior de sua residência. O suspeito de 23 anos se mostrava agressivo e perguntando em voz alta “de quem é essa moto”, “para que você está dando”. Em ato contínuo, o suspeito saiu para o lado de fora da casa e voltou para a cozinha, onde pegou uma garrafa de óleo de cozinha voltando para fora, com um isqueiro tentou ater fogo na moto. A jovem relatou que neste momento tentou impedir o suspeito puxando ele pela camisa, quando tomou uma gravata e segurou forte o seu rosto contra a parede. A motocicleta foi jogada ao chão, empurrada, o suspeito desferiu chutes contra a motocicleta. A vítima começou a gritar pedindo por socorro, que alguém ligasse para a polícia, então o suspeito se acalmou e deixou a residência. A jovem relatou que todas tentativas de ligação via 190 eram atendidas do município de Sinop. Diante os fatos o boletim de danos foi confeccionado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

