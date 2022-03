Uma motorista de aplicativo foi vítima de roubo após ser chamada para uma corrida. A mulher foi acionada no município de Sinop, no percurso foi anunciado o roubo, em Itaúba a vítima foi amarrada e deixada às margens de um rio, com a ajuda de um caminhoneiro conseguiu acionar a polícia, o trio autor do roubo foi detido e o veículo, que seria encomenda de criminosos do Pará, foi recuperado.

Conforme registro da Polícia Militar, a motorista foi acionada para uma corrida no bairro Vidilina 2 para o Camping Club, no endereço a motorista pegou três pessoas, uma mulher e dois adolescentes. Ao se aproximar do endereço informado, o roubo foi anunciado, o trio estava armado com uma arma de fogo, tipo pistola e duas facas. A vítima foi obrigada a seguir para Itaúba, sob ameaças contra ela e seus familiares.

Ao chegar em Itaúba, a vítima foi levada até o Rio do Laço, cerca de 10 km do centro do município, onde o conto de segurança do carro foi cortado e utilizado para amarrar a mulher, que foi deixada no local enquanto o trio seguiu com o veículo. A motorista conseguiu se desamarrar, correu até as margens da via, onde um motorista de caminhão deu apoio.

A polícia foi informada e iniciou rondas, o veículo foi localizado seguindo na rodovia BR-163, sentido ao município de Nova Santa Helena, o veículo foi acompanhado e abordado próximo ao lago, ainda no município de Itaúba. Em busca no veículo foram localizados os pertences pessoais da motorista, duas facas e um simulacro de arma de fogo.

O trio, uma mulher de 20 anos e adolescentes com idades de 15 e 16 anos, informou que o veículo NB-20 seria levado ao estado do Pará, estava encomendado por criminosos, o trio receberia o valor de R$ 3.000,00. Diante os fatos o trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.