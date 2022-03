Destaques 01/03/2022 15:31 G1MT Vitrine de loja em Sinop chama a atenção e rende críticas: 'Abaixamos as calças, estamos quase dando' O anúncio da promoção, com o texto que tem duplo sentido, foi publicado nas redes sociais do estabelecimento e depois compartilhado em outras páginas, onde rendeu críticas e opiniões diversas. Uma loja em Sinop fez um anúncio inusitado de uma promoção de roupas e a estratégia de marketing está rendendo polêmica nas redes sociais. O estabelecimento abaixou as calças dos manequins e colocou na vitrine a seguinte frase: “Abaixamos as calças, estamos quase dando”. O g1 tentou contato com a loja, mas ainda não foi atendido. O anúncio da promoção, com o texto que tem duplo sentido, foi publicado nas redes sociais do estabelecimento e depois compartilhado em outras páginas, onde rendeu críticas e opiniões diversas. Em uma página de humor, o anúncio foi postado com a seguinte legenda: "Uma loja feminina, com uma piada machista dessa, vulgarizando o corpo de mulher e fazendo propaganda com cunho sexual", diz trecho. A partir disso, outras críticas surgiram. Um internauta comentou "E tem quem ache graça", enquanto outro dizia que não estava acreditando. Em contrapartida, alguns defendiam a postagem. "A mente poluída por achar isso tão grosseiro vai de cada um", disse uma consumidora. Outro postou a seguir: "Deixa o povo trabalhar". Em resposta ao comentário, uma mulher respondeu: "Trabalho é uma coisa, agora uma publicação dessas vindo de uma loja feminina...".

Voltar + Destaques