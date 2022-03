Destaques 01/03/2022 18:21 MT Esporte Parceria garante retorno da Copa Intercomercial de Futsal em Alta Floresta Foto: MT Esporte Uma reunião realizada na última semana entre o atual Secretário de Esportes de Alta Floresta, Pedro Salustiano, o diretor financeiro do CDL Jailson Carlos Farias Pereira e a diretora secretária Elsa Maria Lopes dos Santos, garantiu o retorno da Copa Intercomercial de Futsal, que está paralisada há dois anos em virtude da pandemia do novo corona vírus. A última edição da competição aconteceu em 2019 onde a equipe da Kauai/Brasil Tropical Pisos foi a grande campeã ao derrotar na final a equipe da Rodcar/Sicredi. O formato da competição será mantido, sendo permitido a junção de no máximo duas empresas com CNPJ diferentes. Essas equipes poderão se utilizar de um jogador que não tenha vínculo empregatício para atuar como goleiro. As equipes filiadas ao CDL não terão custos com a sua participação, diferente das não filiadas, que deverão arcar com as referidas despesas estipulada em regulamento. O início da competição está prevista para a primeira quinzena de abril com término da mesma para o mês de maio, onde Alta Floresta completa 46 anos. Essa semana ainda devem ser abertas as inscrições para a competição que esta na sua 18ª edição.

