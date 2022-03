Destaques 02/03/2022 08:11 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Preço da gasolina cai, mas média segue em Alta Floresta R$ 7,09 e Cuiabá e VG chega a R$ 5,97 MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL - 15.03.2021 O preço da gasolina em Mato Grosso apresentou uma pequena queda, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizado entre os dias 20 e 26 de fevereiro. O menor valor no estado foi encontrado em Várzea Grande e Cuiabá, de R$ 5,97 o litro. Das 7 cidades pesquisadas pela ANP, Várzea Grande foi a que apresentou também o menor preço médio da gasolina, de R$ 6,093. No município a fiscalização encontrou o litro do combustível vendido por valores que variam entre R$ 5,97 a R$ 6,19. Na Capital o valor médio da gasolina foi de R$ 6,19, com preços nos postos variando entre R$ 5,97 e R$ 6,59. Já a gasolina mais cara foi encontrada em Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá), por R$ 7,09. Na cidade, os motoristas pagaram, em média, R$ 6,99 pelo litro. Também foram analisados os valores cobrados pela gasolina em Cáceres (225 km a oeste), Rondonópolis (212 km ao sul), Sinop (500 km ao norte) e Sorriso (420 km ao norte).

