Destaques 02/03/2022 12:26 Só Notícias/Luan Cordeiro Jovem morre após acidente entre motos em Apiacás Jorge Luiz Maldonado Falchioni Moreira, de 20 anos, morreu, ontem à noite, em colisão entre uma Honda Bros e uma Biz, na avenida Jaime Campos, no bairro Bom Jesus, em Apiacás (486 quilômetros de Sinop). Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos. É apontado no boletim de ocorrência que Jorge Luiz conduzia a Bros. O condutor da Biz, reclamava de dores pelo corpo e estava consciente, ficando sob cuidados médicos. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde. Uma testemunha informou, segundo o registro da ocorrência, que o condutor da Biz tentou fazer uma ultrapassagem, colidindo frontalmente com a outra motocicleta. O impacto foi violento e ambos os veículos ficaram danificados. A Polícia Civil foi informada sobre o acidente e passará a investigar as circunstância e responsabilidades. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia.

