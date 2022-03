Destaques 02/03/2022 14:12 Homem leva tiro na cabeça em hotel de Alta Floresta Um homem de 47 anos, identificado como Leandro Luca foi atingido com dois tiros na manhã desta quarta-feira (2), em Alta Floresta. De acordo com a polícia, a vítima foi abordada em frente ao hotel na avenida Jaime Veríssimo de Campos centro da cidade, por um homem que estava em uma motocicleta. Ele se aproximou e disparou contra a vítima, uma das balas transfixou a cabeça. Leandro é acusado de homicídio e tentativa de homicídio contra Moisés Paracatu e Jussara da Costa Marques Paracatu, respectivamente, ocorrido em Carlinda. Ele responde pela acusação de ter matado Moisés, a tiros, em 20 setembro de 2005, no escritório de um posto, além de responder também pela tentativa de homicídio contra Jussara da Costa Marques Paracatu, que foi atingida por dois tiros. Em 2009 ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio na MT 208 quando seguia de moto para Carlinda. Na ocasião, sua esposa, Maria Pereira da Conceição de Souza acabou perdendo a vida. Leandro foi socorrida e encaminhada ao hospital regional. A Polícia Civil foi acionada e será responsável em conduzir a investigação sobre a tentativa de homicídio.

