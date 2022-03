Destaques 02/03/2022 16:25 Gazeta Digital MT está em alerta para vento forte e temporais com granizo A Defesa Civil de Mato Grosso emitiu, na manhã desta quarta-feira (2), alerta de temporais para todo estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também tem aviso laranja para chuvas fortes com granizo. O comunicado da Defesa alerta quanto a chuvas que chegam a 100 milímetros e rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h.

Em caso de emergência, a instituição recomenda que o morador ligue para a Defesa no 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193. O comunicado laranja do Inmet aponta para risco potencial de chuva de granizo.

Além disso, também prevê risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Durante temporais, o instituto recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

