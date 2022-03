Destaques 03/03/2022 06:34 Arão Leite/J. Cidade Empresário de Alta Floresta falece após sofrer AVC e ficar internado desde o dia 22/02 Foi sepultado ontem no cemitério Jardim da Saudade, em Alta Floresta, Hamilton Lima. O comerciante de 54 anos morreu na terça-feira (01), por volta das 22 horas, após quase 10 dias internado no Hospital Regional onde tratava as sequelas de um AVC que sofreu em 22 de fevereiro, após a final da Super Copa do Brasil. Hamilton era flamenguista e segundo amigos, naquele dia em que seu time empatou o jogo em 2 a 2 e perdeu a final nas cobranças de pênaltis, resolveu sair para tirar o “stress” ou espairecer. “Foi dar umas voltas de carro com a sobrinha e passou mau quando estava no trânsito. O carro dele chegou a bater na traseira de uma caminhonete e até segundo informações, chegaram a achar que ele tivesse bêbado, mas ele nem era de beber. Cuidava da saúde, mais que a gente”, disse um amigo. Só que Hamilton quando levado ao hospital foi diagnosticado o ataque vascular cerebral, o deixando internado em estado gravíssimo e quando foi na terça-feira à noite foi anunciada sua morte. O corpo foi velado na Funerária Nossa Senhor Aparecida onde familiares, amigos e conhecidos foram prestar as últimas homenagens antes do sepultamento de Hamilton que morava em Alta Floresta há 45 anos.

