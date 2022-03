Destaques 03/03/2022 08:28 Publicada licitação para ampliação do museu da Unemat em Alta Floresta Fóssil em exposição no Museu da Unemat em Alta Floresta (Foto: Arquivo) Está publicado o edital de licitação eletrônica que escolherá empresa para executar a obra de ampliação do Museu de História Natural de Alta Floresta. Trata-se da construção da Reserva Técnica do museu que é o espaço destinado a guarda de acervos da entidade que não se encontram em exposição e que servem como base para o desenvolvimento de estudos e pesquisas tanto para a equipe do museu, da comunidade acadêmica da universidade e de fora dela. A obra é fruto de termo de cooperação entre a Universidade do Estado de Mato Grosso e a Companhia Paranaense de Energia – COPEL pela parceria no desenvolvimento do projeto arqueológico da área da usina hidrelétrica de Colíder. Pelo objeto da Licitação que está em andamento, e cujas propostas serão abertas em 18 de março, a empresa vencedora deverá realizar a construção especificada e fornecer os equipamentos de climatização e desumidificação. O museu já havia recentemente recebido uma ampliação de sua estrutura, fruto de outra cooperação com a Companhia Hidrelétrica Teles Pires a qual propiciou a construção de ambiente destinado a exposição permanente de arqueologia. As empresas interessadas em participar da atual licitação devem acessar o portal www.copel.com/licitacoes e acessar ao aviso: SGT 220044/2022 da empresa Copel Geração e Transmissão SA, ou podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected] . O link para o edital pode ser acessado aqui:

