Destaques 03/03/2022 12:06 Marcelo Carvalho ASCOM Saúde de Alta Floresta promoverá ações nas unidades de saúde para Conscientização e Combate ao Câncer de Colo de Útero A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através da Secretaria de Saúde, promoverá o Março Lilás com o enfoque na campanha de Conscientização e Combate ao Câncer de Colo de Útero, visando levar informação e estimular a população feminina para os cuidados de prevenção contra o câncer de colo. Será ofertado avaliação médica, avaliação odontológica e teste rápido para triagem HIV, Sífilis e Hepatite B e C. As Unidades de Saúde realizarão o atendimento em horário diferenciado para que as mulheres trabalhadoras do município possam ter acesso às ações de saúde com o enfoque na prevenção de doenças e promoção de saúde. Orientamos que a mulher ou familiar a procure sua Unidade de Saúde ou Agente Comunitário de Saúde para agendar o atendimento. Confira o cronograma das Unidades de Saúde: UNIDADE DE SAÚDE DATA COLETA HORÁRIO USF IX BOM JESUS 03/mar 17/mar 17h às 21h USF XII CIDADE ALTA 2 03/mar 10/mar 17h às 21h USF VIII BOA ESPERANÇA 07/mar 16/mar 17h às 21h USF III PANORAMA 08/mar 29/mar 17h às 21h USF VI BOA NOVA 08/mar 24/mar 17h às 21h USF IV SANTA RITA DE CÁSSIA 09/mar 23/mar 17h às 21h USF X GILENO FARIAS TEÓFILO 09/mar 23/mar 17h às 21h UBS ARARAS 09/mar 23/mar 17h às 21h USF V CIDADE ALTA 10/mar 24/mar 17h às 21h USF XI UNIVERSITÁRIO 10/mar 17/mar 18h às 22h USF II CIDADE BELA 14/mar 23/mar 17:30 às 21:30h USF XIII ANA NÉRI 17/mar 29/mar 17h às 21h USF XIV SANTA BÁRBARA 18/mar 30/mar 18h às 22h USF XV ÉLIDA BORGES 18/mar 30/mar 18h às 22h UBS PRIMAVERA 19/mar *** 07h às 11h - 13h às 17h USF I VILA NOVA 19/mar *** 07h às 15h UBS COMUNIDADE SANTA LÚCIA 21/mar *** 08h às 13h UBS COMUNIDADE OURO VERDE 23/mar *** 08h às 13h UBS COMUNIDADE OUROLANDA 24/mar *** 08h às 13h UBS COMUNIDADE RIO VERDE 25/mar *** 08h às 13h

