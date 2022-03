Destaques 03/03/2022 14:25 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido após ameaçar esposa com arma artesanal Uma arma de fogo artesanal foi retirada de circulação na noite de ontem (02) após denúncia de ameaça realizada por uma mulher de 54 anos, a mulher se apresentou como vítima de ameaças sofridas por parte de seu esposo, um homem de 69 anos. A arma foi localizada em cima do guarda-roupas do casal e apreendida, o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu após as 22 horas, no bairro Cidade Bela, em Alta Floresta. A vítima relatava que o esposo iniciou uma série de xingamentos, dizendo que ela estava se relacionando com outro homem. A mulher disse que iria gravar as ofensas, quando o idoso ameaçou “quebrar o celular na cara dela”.

Diante a ameaça a mulher ligou para a Polícia Judiciária Civil, que acionou a Polícia Militar a se deslocar até o endereço. No local a mulher relatou que já foi agredida pelo esposo há cerca de três anos e que na ocasião não quis registrar queixas. Já o homem relatou que tem problemas na coluna e que na ocasião a mulher havia ingerido bebida alcoólica e houve uma discussão entre eles, mas que não havia feito ameaças.

A mulher relatou que na residência havia uma arma de fogo, dizendo estar em cima do guarda roupas, a arma artesanal tipo espingarda calçando calibre 22, foi entregue aos militares. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

