Destaques 03/03/2022 15:52 Redação I Nativa News Vereador de Alta Floresta pede Isenção de IPTU e Alvará para estabelecimentos noturnos atingidos pela pandemia O vereador Luciano Silva (Pode), apresentou na sessão da Câmara Municipal desta quinta-feira (3), indicação ao executivo municipal para que vise à criação de um projeto de lei que de anistia e isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU e Taxa de Alvará para Empresas de Eventos, Restaurantes e similares, nas condições que especifica como forma de enfrentamento da crise econômica decorrente da Pandemia de Covid-19, relativamente ao setor empresarial de eventos e outros para o ano de 2022. O parlamentar justifica o pedido, devido aos prejuízos causados a estes setores de empreendimentos, que foram os mais prejudicados nesta pandemia. As isenções das obrigações tributarias serão conferidas ao período correspondente de 1° de janeiro de 2022 a 31 de dezembro do mesmo ano, esta medida leva em consideração as dificuldades econômicas enfrentadas por este s setores durante a Pandemia do Covid-19. “Não há sentido em impor tributação a empresas que foram impedidas de abrir as portas. Taxar quem não pode produzir ou vender é uma enorme injustiça tributária com nossos empresários, que já vem sendo massacrados pela forte crise advinda da pandemia”, explicou o vereador.

