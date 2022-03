Destaques 03/03/2022 18:56 Arão Leite/J. Cidade Homem atingido por tiro na cabeça tinha mandado de prisão e já cumpriu pena por homicídio em Carlinda Foto: Reprodução Leandro Luca estava na porta do Hotel Veneza quando segundo informações, um homem em uma moto chegou, sacou de uma arma de fogo e começou a atirar. Luca foi atingido na cabeça e caiu próximo da porta. Momentos depois o Corpo de Bombeiros chegou para socorrer a vítima. Antes da chegada do socorro no entanto, uma testemunha registrou o momento da vítima no chão e a imagem viralizou na internet. O homem de 47 anos estava consciente, mas perdendo muito sangue e reclamando fortes dores. Ele deu entrada no Hospital Regional onde ficou sob os cuidados médicos. O quadro segundo informações, era grave.

Quem é Leandro Luca

Leandro Luca segundo informações estava hospedado há alguns dias no referido hotel e entre suas fotos na rede social, aparece dentro de uma caminhonete hilux. A vítima do atentado é muito conhecida principalmente na cidade de Carlinda onde residem familiares e local onde em setembro de 2005, Leandro matou um empresário dentro do escritório da vítima após discussão. A vítima Moisés Paracatu teria vendido uma terra a Luca, mas houve um desacordo que terminou em morte de Paracatu e a esposa baleada.

Depois de 30 dias Leandro se apresentou, foi preso e após algum tempo atrás das grades teve a liberdade. Já em 2009, sua esposa foi morta em um atentado quando ele e ela transitavam de moto de Carlinda para Alta Floresta, mas ao pararem em um abrigo para esperar a chuva passar, um carro parou, um homem saiu de dentro com duas armas já atirando conforme versão de Leandro que levou um tiro e sobreviveu, enquanto sua mulher morreu com disparos na cabeça. O caso em 2009 da morte de Maria Conceição, mulher de Leandro, nunca foi totalmente esclarecido. Agora teve o atentado na porta do hotel contra Leandro e entre as primeiras linhas de investigações, não descarta acerto de conta ou vingança.

Voltar + Destaques