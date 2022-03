Destaques 04/03/2022 10:18 G1MT Município de de Nova Mutum retira obrigatoriedade do uso de máscara Uso do equipamento de proteção contra a Covid-1 agora é facultativo na cidade, tanto em local aberto, quanto em local fechado. Um novo decreto de Nova Mutum, publicado nessa quinta-feira (3), retira a obrigatoriedade do uso de máscaras no município. A decisão, segundo a prefeitura, foi tomada após reunião com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Conforme o documento, o uso de máscara facial agora é facultativo, tanto em local aberto, quanto em local fechado. “A obrigatoriedade do uso de máscara será apenas para aquelas pessoas que possuírem sintomas da doença”, explica o prefeito Leandro Félix. De acordo com o prefeito, o município alcançou um alto índice de pessoas imunizadas contra a Covid-19. “Precisamos voltar ao nosso cotidiano e sairmos dessa convivência restrita. Queremos voltar com as relações interpessoais que foram alteradas seguindo ainda alguns protocolos sanitários orientados pelo Ministério da Saúde”, disse. O último boletim epidemiológico divulgado pela Vigilância Epidemiológica aponta redução nos casos de contaminação e internação no município. Atualmente, 13 pessoas contaminadas estão em isolamento. Outras cinco estão hospitalizadas, sendo quatro pessoas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e uma na enfermaria.

