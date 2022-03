Destaques 04/03/2022 11:00 Redação I Nativa News Conselho Municipal de Saúde de Alta Floresta tem novo presidente Em eleição realizada na noite de quinta-feira (3), Christian Lima, tornou-se o novo presidente do Conselho Municipal de Saúde. Candidato único à presidência, foi eleito por seus pares com 6 votos favoráveis e 2 abstenções.

A vice-presidência será ocupada pelo Dr. Thiago Incerti, o atual presidente, Christian assume a presidência do órgão com a expectativa de dar continuidade ao diálogo entre os conselheiros e a gestão. “A primeira coisa a fazer agora é procurar novas entidades que queiram participar do CMS, que considero extremamente importante, pois ali tem muito trabalho a ser feito”, defendeu o gestor.

Criada através da Lei 1458/2006, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, permanente, deliberativo, normatizador, fiscalizador e consultivo do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do município de Alta Floresta e atua na formação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

A entidade tem como finalidade, dentre várias, definir as prioridades e atuar na formação de estratégias e no controle da execução política de saúde do município, bem como, acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde prestadas a população pelos órgãos e entidade públicas e privadas, integrantes do SUS, no município de Alta Floresta.

