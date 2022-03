Um homem foi detido pela Polícia Militar em Alta Floresta após agredir a esposa e xingar os policiais, dizendo que iria ao fórum e denunciaria todos. Conforme registro, a Policia Militar foi acionada por pessoas que passavam pela rua e viram o suspeito agredindo uma mulher próximo ao Hotel Luz Divina.

A equipe foi em direção ao local e encontraram o suspeito, que se encontrava alterado exigindo que a vítima entrasse no veículo dele onde a mesma se negava. A guarnição afastou-se com a vítima para que esta não se sentisse intimidada pelo suspeito que relatou os fatos. O homem passou a agir com mais agressividade, além de xingar os policiais com palavrões, dizendo que iria ao fórum e denunciaria todos.

Com isso, foi dada ordem de prisão ao suspeito, que se recusou e passou a resistir ativamente, sendo imobilizado pelos policiais com uso de força física e algemado. O caso foi registrado com naturezas de desobediência, desacato, diversas, bem como violência psicológica contra a mulher.