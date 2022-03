Destaques 04/03/2022 15:07 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Câmara de Alta Floresta realizará sessão ordinária em alusão ao Dia Internacional da Mulher Para as vereadoras Ilmarli Teixeira (PT) e Leonice Klaus dos Santos (PDT) a sessão alusiva é uma forma de o Parlamento Municipal homenagear as mulheres e reconhecer suas lutas por mais oportunidades e valorização. Foto: Divulgação A Sessão Ordinária de terça-feira (08/3) da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta será em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Além dos pronunciamentos dos vereadores serem direcionados especialmente à data, o Parlamento Municipal também preparou a ordem do dia com matérias voltadas para a mulher. A Câmara Municipal também concederá, por meio do Requerimento nº 010/2022, espaço na tribuna à professora Rosane Duarte Rosa Seluchinesk, doutora em Desenvolvimento Sustentável e titular da Unemat Campus Alta Floresta, com a finalidade de tratar sobre o seguinte tema: "O contínuo desafio de ser mulher: diálogos consigo mesma e com o outro". Uma das matérias constantes na Ordem do Dia e que será deliberada pelo soberano plenário é o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022, que dispõe sobre a concessão do Prêmio Mulher Destaque 2022 às personalidades homenageadas pelos vereadores e vereadoras, que pelo seu trabalho se destacam na sociedade. A homenagem será feita em sessão solene que a Câmara Municipal realizará este ano. A Sessão Ordinária terá início a partir das 9 horas e será transmitida pela TV Câmara na página da Câmara Municipal no facebook. Para as vereadoras Ilmarli Teixeira (PT) e Leonice Klaus dos Santos (PDT) a sessão alusiva é uma forma de o Parlamento Municipal homenagear as mulheres e reconhecer suas lutas por mais oportunidades e valorização. Elas reforçaram o convite para a população, principalmente as mulheres, acompanharem a sessão ordinária seja presencialmente no plenário da Casa de Leis, ou através da TV Câmara no Facebook.

