Destaques 05/03/2022 06:31 Patrícia Sanches - RD News Romoaldo "pendura chuteiras", quer MDB com Mauro e prevê apoio a Neri Patrícia Sanches - RD News Prestes a se “aposentar”, Romoaldo Júnior (MDB) garante que segue atuando nos bastidores, mas ressalta que não pretende mais disputar eleições. O seu nome é citado por correligionários para a disputa à Assembleia. “Já tenho 9 mandatos, chega. A gente tem que saber a hora de parar. Eu já fui prefeito, vereador e seis vezes deputado. Fui suplente nessa legislatura, mas me considero deputado porque de 36 meses de mandato eu fiquei 32 meses. É um bom suplente né”, diz o emedebista . O parlamentar, que possui base eleitoral em Alta Floresta, pondera que a decidiu parar para cuidar da sua saúde, mas, apesar de “pendurar as chuteiras” no front da batalha por votos para se eleger, Romoaldo diz que vai atuar nos bastidores das eleições, ajudando companheiros do MDB e também na campanha do governador Mauro Mendes. Romoaldo, inclusive, engrossa a lista de emedebista que defendem que o MDB, hoje da base governista, apoie o projeto à reeleição de Mauro, por entender que tem feito uma boa gestão. “Vários companheiros que tiveram votos na minha base e vão continuar. Meu irmão (Juliano Jorge Boraczynski) vai continuar na Metamat, mas ele é jovem ainda, tem tempo. Está fazendo um belo trabalho na Metamat e tem que continuar fazendo os poços artesianos que o governador quer fazer nos assentamentos no interior”, opina. Juliano estava na lista dos membros do staff de Mauro que iriam deixar o governo para disputar as eleições, mas ele recuou do projeto. Proporcional e Senado Uma das principais lideranças do MDB no Estado, Romoaldo aposta que o partido deve eleger 4 deputados estaduais e 3 federais. “Acredito que MDB saiu forte da eleição municipal e vai sair forte da estadual”. Sobre o Senado, embora “rasgue” elogios ao senador Wellington Fagundes, de quem ressalta ser amigo, Romoaldo crê que o MDB e os aliados de Mauro vão apoiar o projeto de Neri Geller a senatoria. O emedebista avalia diz ainda que não crê que Wellington encare a disputa pelo Palácio Paiaguás e reflete que o senador, que avalia ir à reeleição ou disputar o Executivo estadual, está num momento político muito bom.

