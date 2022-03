Destaques 05/03/2022 09:04 Arão Leite/J. Cidade ELEIÇÕES 2022: Empresário de Alta Floresta pode ser candidato a deputado federal Resta menos de um mês para que os políticos que pensam na eleição de outubro definam em qual partido estejam. As articulações também são para decisão de nomes, principalmente em se tratando de Senado, deputado federal e estadual. Os partidos já até tem definida boa parte dos candidatos, mas ainda há espaço e é assim que novos nomes se colocam à disposição como o empresário morador de Alta Floresta, Rafael De Carli. Nascido em Alta Floresta, ele tem 36 anos, é casado com Vanda Soligo, empresária e administradora com quem teve o filho José Antônio, hoje com 5 anos. Rafael é filho de pioneiros, da Família De Carli. O tio Jairo De Carli já foi vice-prefeito do município. Sonhador para as conquistas pessoais, ele assegura que sempre pensou muito também no bem coletivo. Rafael toda vida acompanhou a política, especialmente relativa ao estado de Mato Grosso e sua cidade. Mas nunca antes havia se colocado à disposição a um, cargo. Contudo, acredita que chegou a hora e que o extremo norte esteja precisando de nomes novos como o seu. “Por amor e acreditar em um futuro próspero para nossa região”, justificou

O potencial da região qual ele conhece bem é uma das razões pela qual Rafael diz que é necessário ter representantes que realmente conheçam de perto o extremo norte de Mato Grosso. “Nossa cidade é grata aos deputados federais que trouxeram emendas e verbas. Mas estou colocando nome à disposição para que Alta Floresta e região tenham um representante nosso, que lute pelos anseios da região”, simplificou De Carli citando que o agronegócio precisa de um líder mais de perto assim como a classe dos garimpeiros e outros setores.

Por que deputado federal?

O ano de eleições é para disputa de vagas desde presidente ao cargo de deputado estadual. Rafael diz que tem estudado muito o cenário de nomes articulados para a disputa e é assim que analisa o cargo à disputar. “Estadual teremos bons nomes na disputa. Já a federal pouco se ouve falar. E como federal poderei fazer um grande trabalho para nosso estado e região, buscando verbas junto ao governo federal”, projeta o político.

Já em se tratando de partido, o empresário de Alta Floresta deixa bem claro que apoio as propostas e projetos do atual governo, mas suas projeções à disputa de vaga ao parlamento federal e até acontecimentos atuais, são passivos de mudança de opinião e partido. “Sou filiado ao PL, mas direcionando para o Podemos”, declarou o líder político que é apoiador da atual gestão federal de Jair Bolsonaro, mas deixa claro que pode mudar para o partido onde está o ex-juiz, ex-ministro e pré-candidato à presidência, Sérgio Moro. “Mas ainda tenho até abril para bater o martelo”, finaliza.

Voltar + Destaques