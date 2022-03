Destaques 05/03/2022 09:09 Arão Leite/J. Cidade Sandra Melo deve deixar Secretaria de Saúde de Alta Floresta O município de alta Floresta poderá ter nova mudança na Secretaria Municipal de Saúde. A advogada Sandra Melo, que está prestes a completar um ano a frente da pasta, confidenciou que vai deixar o cargo sim. Ela assumiu em maio do ano passado na vaga de Laureano Barela, mas nesse momento ainda não se tem um nome oficial para sua sucessão.

Sandra Melo que desde que assumiu ano passado, enfrenta uma pressão, principalmente devido aos inúmeros decretos e restrições por conta da pandemia do coronavírus, salienta no entanto que sua saída não será por conta da demanda. “São tantos os porquês. Mas o interessante é que o trabalho em si foi a única coisa que não pesou na decisão”, revelou durante conversa informal, a secretária, só que sem dar maiores detalhes.

Nos bastidores da prefeitura de Alta Floresta, principalmente nos arredores da Secretaria de Saúde, falam em vários nomes e principalmente de uma enfermeira já inserida na gestão em cargo de confiança. Confirmação no entanto, não há, pelo menos por enquanto.

Negou mudança agora

O prefeito Chico Gamba, na quinta-feira,3, foi questionado sobre o assunto, mas foi firme ao dizer que a equipe atual da saúde tem feito um ótimo trabalho em sintonia com a administração. “Não tem nada definido. Não tem nada oficial”, minimizou.

