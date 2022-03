Na segunda quinzena do mês de fevereiro o Sebrae MT reconheceu a excelência no atendimento de 10 servidores, dos 80 municípios adeptos, que se destacaram no ano de 2021 com o atendimento ao Micro Empreendedor Individual - MEI.

A servidora Rosane Waltrich, que atende o MEI no Centro de Atendimento Empresarial (CAE) da prefeitura de Alta Floresta, foi reconhecida pela dedicação e empenho e atendimento com excelência aos empreendedores, sendo premiada com uma viagem à Fortaleza, junto com outros 09 servidores que compõe a Rede de Apoio ao Empreendedorismo em todo o estado.

Programa de Reconhecimento da Rede de Parceiros do Sebrae, promoveu uma Missão Técnica, entre os dias 17 e 21 de fevereiro para a equipe de reconhecidos. Que visitou locais como a sede do Sebrae, onde foi apresentada toda a estrutura de sustentabilidade e inovação. A sala do empreendedor na Assembleia Legislativa. A cidade Aquiraz, onde o principal giro está com o empreendedorismo artesanal, com uma breve visita a Tapera das Artes. Uma passada em Canoa Quebrada. Com o olhar técnico apresentado em todas as visitas, os premiados participaram de palestras para aprimoramento nos atendimentos.

Alta Floresta é adepta da Rede desde o ano de 2013, atualmente realiza mais de 350 atendimentos semanais. O reconhecimento considerou o atendimento realizado no decorrer do ano de 2021, com uma pesquisa realizada junto aos empreendedores atendidos.

A sala do Micro Empreendedor Individual, na sede da prefeitura, atende de segunda a sexta-feira, no horário entre às 08h e às 16h.