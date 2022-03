Destaques 05/03/2022 17:17 Dias Tóffoli pede vistas e julgamento sobre a presidência da ALMT é suspenso de novo Três ministros já votaram na matéria, sendo que Ricardo Lewandowski votou pela recondução de Eduardo Botelho O ministro Dias Tóffoli pediu vista nessa sexta-feira (04) e o julgamento virtual das duas ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de reeleição para a presidência da Assembleia Legislativa (ALMT) foi suspenso mais uma vez. Até o momento três ministros já votaram na matéria, sendo que o último a se manifestar havia sido Ricardo Lewandowski, que votou pela recondução do deputado Eduardo Botelho à presidência da Assembleia, assim como demais membros da Mesa Diretora eleita em 2020. O julgamento virtual foi retomado no dia 25 de fevereiro. Ainda faltam 9 votos de ministros e o julgamento do mérito da ação estava previsto para encerrar na próxima terça-feira (08). Em junho de 2020 Botelho foi reeleito presidente da AL. A Mesa Diretora também era composta por Max Russi (PSB), reeleito primeiro-secretário; a deputada Janaína Riva (MDB), como 1ª vice-presidente; Wilson Santos (PSDB), 2º vice-presidente; Valdir Barranco (PT), 2º secretário; Delegado Claudinei (PSL), 3º secretário e o deputado Paulo Araújo (Progressistas), como 4º secretário. Em fevereiro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse realizada uma nova eleição. Com isso, Max Russi foi eleito presidente e a composição da Mesa Diretora ficou: 1º vice-presidente – Dilmar Dal Bosco (DEM), 2º vice-presidente – Wilson Santos (PSDB), 1º secretário – Eduardo Botelho (DEM), 2ª secretária – Janaina Riva (MDB), 3º secretário – Delegado Claudinei (PSL), 4º secretário – Allan Kardec (PDT).

