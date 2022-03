Destaques 06/03/2022 08:37 Redação I Nativa News Alta Floresta: Atos de vandalismo provocam danos Parque no Lago das Capivaras Foto: Nativa News O Parque no Lago das Capivaras nasceu com o intuito de proporcionar aos munícipes um local para momentos de lazer, descanso e curtir a natureza de maneira simples, mas tem sido alvo constante de vândalos. Não é raro passear pelo local e perceber bancos quebrados, por exemplo.

Entregue à população alta-florestense há pouco mais de um ano, o parque conta com espaços para caminhada, quiosques, uma ATI e ainda um bosque e uma área para observação da natureza, em frente ao lago. Além do aproveitamento da área como reserva ambiental, o objetivo da criação do parque foi resgatar áreas de lazer para famílias.

Recentemente a realidade encontrada no Parque é de vandalismo, ponto de encontro principalmente de jovens, a grade de contenção está com as grades quebradas, além de quebrar os pés de bancos que estão a disposição, um deles foi levado. Constantemente atos como estes são registrado no espaço que é de uso coletivo. DENUNCIE Penalidades e denúncias – Danificar, inutilizar e deteriorar coisa alheia é crime. Quem provoca danos ao patrimônio público é enquadrado no Artigo 163 do Código Penal Brasileiro (CPB). A punição prevista para o crime é detenção, que varia de seis meses a três anos, e multa. Já em caso de furto (Artigo 155 do CPB), a pena é mais severa: reclusão, de um a quatro anos, e multa, podendo ser aumentada de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Para denunciar furto ou atos de vandalismo contra o patrimônio público no município basta entrar em contato com a Polícia Militar através do número 190.

