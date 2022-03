Desenvolvido no decorrer do ano de 2021, o Programa Meu Pet Amigo visa campanhas de conscientização para combate aos maus tratos e castração de animais, caninos e felinos, machos e fêmeas, em todo o município de Alta Floresta. O Programa conta com apoio do projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta e da Associação Protetora Amamos Animais.

O programa inicialmente visa o credenciamento de famílias que são assistidas por programas sociais, que possuem o Cadastro Único, para posterior triagem e castração dos animais de estimação. Cerca de 500 animais foram cadastrados neste sábado (05) no primeiro mutirão do Programa Meu Pet Amigo, no bairro Cidade Bela.

O Programa conta com uma emenda parlamentar do Deputado Estadual Faissal Calil, que esteve presente no lançamento e afirma que o município virou referência no estado. “Nós procuramos o prefeito de Alta Floresta que nos estendeu a mão, acreditou em nosso trabalho, nós encaminhamos uma emenda parlamentar e foi tudo cumprido. Agradecer Robson Quintino e Chico Gamba que acreditaram e principalmente tem vontade política de fazer algo, isso foi feito, foi leal, sincero e honesto com as pessoas que amam animais aqui de Alta Floresta e hoje nós estamos concretizando”, pontuou Calil.

Com apoio do Poder Legislativo, a prefeitura concretizou leis municipais para auxílio na criação e desenvolvimento do programa. “É um projeto fantástico, isso é o começo de uma grande luta para que possamos continuar com esse trabalho, que é muito importante para toda a sociedade alta-florestense”, apontou o vereador presidente da mesa diretora, Oslen Dias “Tuti”.

Para o vereador Luciano Silva, estar presente e ver as promessas se concretizarem é um marco. “Isso aqui foi uma luta muito antiga da associação, a expectativa é que o prefeito que estivesse hoje nessa gestão, assumisse a responsabilidade que é do Executivo, o Chico tinha essa promessa de campanha, durante o primeiro ano do mandato houveram muitas discussões, preparativos de legislação e agora está aqui realizando esse sonho, essa é uma demanda que Alta Floresta necessitava e hoje é referência no estado de Mato Grosso”.

A Associação Amamos Animais busca o atendimento para a população animal errante do município ao longo dos anos, ter a atenção do Poder Executivo e acompanhar o desenvolvimento do programa é considerado realização para a presidente da associação, Leir Ribeiro. “É um sonho se realizando hoje, a partir de agora a gente passa a ter a tão sonhada política pública para os animais. A partir de agora nós vamos colocar em prática o direito deles e vamos lutar para que isso aconteça na cidade, essa vitória não é minha, não é da associação, é da população que tanto nos ajudou e torceu, eu não tenho palavras para descrever”.

Inicialmente a gestão pública prevê a castração de 400 animais no ano com recursos próprios, contando com apoio da Amamos Animais para mais castrações, com os recursos oriundos de emenda parlamentar e doações de voluntários. “É uma construção coletiva, é a prefeitura de fato dando condições a uma luta que vinha há anos na cidade e é claro combinamos com a campanha e o Programa Meu Pet Amigo”, pontuou o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino.

“É uma promessa de campanha dar suporte a associação Amamos Animais e juntamente com recursos que veio, uma combinação com o deputado Faissal, a gente conseguiu dar esse primeiro passo, para que a gente consiga através da castração diminuir o aumento dessa população, para que com menos animais na rua, possamos cuidar melhor deles”, destacou o prefeito Valdemar Gamba.

Os cadastros tiveram início neste sábado, os tutores de animais devem ficar atentos na condição de saúde do cão, ou gato, para castração ele deve estar limpo, sem pulgas ou carrapatos, nem estar abaixo ou acima do peso. Após os cadastros serão realizadas as triagens, não há um número mínimo de animais por família.

Os cronogramas de bairros a receberem o mutirão de cadastro serão informados conforme as demandas. Acompanhe as redes sociais e a imprensa local.