Destaques 06/03/2022 17:15 Arão Leite/J. Cidade Polícia Civil de Alta Floresta busca pista de atirador de hóspede de hotel Foto: Arquivo pessoal A tentativa de execução contra Leandro Luca, na porta de um hotel no município de Alta Floresta é investigada pela Polícia Civil. Um investigador ligado à divisão de homicídios disse que a equipe está analisando várias linhas e continua coletando matérias para tentar chegar até o atirador, bem como a motivação do crime. O fato aconteceu na quarta-feira no final da manhã. Leandro Luca que é hóspede do hotel estaria na frente do estabelecimento na Avenida Jaime Campos quando um homem de estatura baixa chegou em uma moto modelo antigo. “Foi tudo muito rápido. Ele chegou e atirou. Nem deu pra ver direito”, revelou uma testemunha que após a tentativa de homicídio ainda filmou a vítima caída no chão toda ensanguentada. Leandro foi socorro pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional onde até esta sexta-feira seguia em um leito de UTI, em estado grave. Por outro lado, a Polícia Civil estaria averiguando imagens do circuito de segurança para tentar identificar o suspeito que após efetuar vários disparos fugiu do local. Leandro que em 2005 matou um empresário em Carlinda e deixou a mulher da vítima baleada, tem um histórico policial registrado na região. O mais recente é uma medida protetiva. Ele era viúvo, pois a ex-mulher foi assassinada durante um atentado em 2009 em que ele conseguiu fugir. Recentemente estava em outro relacionamento, mas a mulher separou e ainda prestou queixa contra ele que usa tornozeleira eletrônica.

